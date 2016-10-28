  1. Sokakta romantizm
  2. Milyonluk şov

Köylü güzeli

, Kaz Dağları eteklerinden mütevazı bir ev aldı. Güzel oyuncu, 84 nüfuslu köydeki evinde doğal bir yaşam sürecek...

Köylü güzeli
Organik hayata merak sarıp Türkiye'nin değişik yerlerindeki köylerden ev alan ünlüler arasına bir yenisi eklendi. Vejeteryan olan Müge Boz, kendisine Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç'e 37 kilometre uzaklıktaki 84 nüfuslu Toluklar Köyü'nden bir ev satın aldı.

Kaz Dağları'nın bol oksijeni ve bölgenin müthiş bir doğaya sahip olması nedeniyle burayı tercih ettiğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Kendi ürettiğim 'Boz Ayı' markasına ait çikolatalarda kullanacağım ceviz ve bademi de bu yöreden temin edeceğim."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar