Köylü güzeli

Organik hayata merak sarıp Türkiye'nin değişik yerlerindeki köylerdenev alan ünlüler arasına bir yenisi eklendi. Vejeteryan olan Müge Boz, kendisine Kaz Dağları'nın eteklerindeki Bayramiç'e 37 kilometre uzaklıktaki 84 nüfuslu Toluklar Köyü'nden bir ev satın aldı.
Kaz Dağları'nın bol oksijeni ve bölgenin müthiş bir doğaya sahip olması nedeniyle burayı tercih ettiğini söyleyen güzel oyuncu, ekledi: "Kendi ürettiğim 'Boz Ayı' markasınaait çikolatalardakullanacağım cevizve bademi de buyöreden teminedeceğim."
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