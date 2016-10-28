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İvedik’ten sahneye

İvedik’ten sahneye
'Recep İvedik 4' filmindeki Eda karakteriyle oyunculuk yeteneğini gösteren Firuze Gamze Aksu, sahnelere adım attı. Bir yandan tiyatro sahnesinde boy gösteren güzel oyuncu, önceki gün Bebek'teki Catz'de canlı performans sergiledi. Güzelliğiyle dikkat çeken Firuze, her Pazartesi Catz'de.
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