Hedef 3 çocuk

Ünlü balet Tan Sağtürk, önceki gün bir davete eşi Alona ile katıldı. Evliliklerinden Ada isimli bir kız ile Teo adında bir oğulları olan Sağtürk, "3 çocuk istiyoruz. Baba olmak harika bir duygu. Kalabalık aileyi de çok seviyorum" dedi.