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Babayla poz

Babayla poz
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, önceki gece tarihi Çicek Bar'da sahne aldı. Çıtak, "Sahnede babanızın şarkıları seslendirecek misiniz?" sorusuna "Ben sahneye çıktığım ilk günden beri İbrahim Bey'in şarkılarını keyifle söylüyorum" derken bir yandan da İmparator'un duvardaki fotoğrafını gösterdi.
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