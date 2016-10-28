Dizinin genel hikayesi ise şöyle: Gençliği cezaevinde geçmiş Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikayesi. Onlar birbirlerini satırlara bakarak tanıdılar. Şimdi yüz yüze gelme zamanı. İkisinin de sırtında sırlarla dolu yükleri var. Altında ezilecekler mi yoksa birbirlerine tutunup ayağa kalkacaklar mı?
Aşk ve Mavi 4 Kasım'da ekranda
Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı ‘Aşk ve Mavi’nin yayın tarihi belli oldu. 4 Kasım’da ilk bölümüyle atv’de ekrana gelecek dizi; kadrosu, senaryosu ve müzikleriyle yeni fenomen olacak...
Dizinin genel hikayesi ise şöyle: Gençliği cezaevinde geçmiş Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikayesi. Onlar birbirlerini satırlara bakarak tanıdılar. Şimdi yüz yüze gelme zamanı. İkisinin de sırtında sırlarla dolu yükleri var. Altında ezilecekler mi yoksa birbirlerine tutunup ayağa kalkacaklar mı?
Etiketler: Aşk ve mavi , dizi , ATV , yeni dizi
- 28 Ekim 2016, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.