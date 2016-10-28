  1. Burcu örnek olsun
  2. Dev yapım vizyonda

4 Kasım'da ekranda

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı ‘’nin yayın tarihi belli oldu. 4 Kasım’da ilk bölümüyle ’de ekrana gelecek ; kadrosu, senaryosu ve müzikleriyle yeni fenomen olacak...

Aşk ve Mavi 4 Kasımda ekranda
atv'nin bu sezonki iddialı lerinden 'Aşk ve Mavi'nin merakla beklenen yayın tarihi belli oldu. Dizi, 4 Kasım Cuma akşamı yayın hayatına 'merhaba' diyecek. Yapımcılığını Ntc Medya'nın üstlendiği, Hakan Arslan'ın yönettiği dizinin başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı paylaşıyor.

Dizinin genel hikayesi ise şöyle: Gençliği cezaevinde geçmiş Ali ve hiç kimseyi sevmeyen Mavi'nin yürek burkan hikayesi. Onlar birbirlerini satırlara bakarak tanıdılar. Şimdi yüz yüze gelme zamanı. İkisinin de sırtında sırlarla dolu yükleri var. Altında ezilecekler mi yoksa birbirlerine tutunup ayağa kalkacaklar mı?
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