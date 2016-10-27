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Zirve Eşkıya’nın

Zirve Eşkıya’nın
Salı akşamı milyonları atv'ye kilitleyen 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' yine kural bozmadı. Birinciliğe demir atan fenomen dizi, yine zirvedeydi! Başarılı dizi kendi gününde en çok izlenen yapım olmayı başardı.

Tüm kişilerde 8.90 izlenme oranı ve 22.52 izlenme payına sahip olan dizi, AB Sosyal Statü'de yüzde 9.21 izlenme oranı ve 23.59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği kimselere kaptırmadı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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