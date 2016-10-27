Zirve Eşkıya’nın

Salı akşamı milyonları atv'ye kilitleyen 'EşkıyaDünyaya Hükümdar Olmaz' yine kural bozmadı. Birinciliğe demir atan fenomen dizi, yine zirvedeydi! Başarılı dizi kendi gününde en çok izlenenyapım olmayı başardı.
Tüm kişilerde 8.90 izlenme oranı ve 22.52 izlenme payına sahip olan dizi, AB SosyalStatü'de yüzde 9.21 izlenme oranı ve 23.59 izlenme payı alarak 100 program arasında birinciliği kimselerekaptırmadı.
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