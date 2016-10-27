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Murat’ın güzelleri

Murat’ın güzelleri
'Epik' albümünün yeni klibi için kamera karşısına geçen Murat Dalkılıç, renkli görüntülere imza attı. Dalkılıç'ın 'Soktuğu Duruma Bak' adlı şarkısına çekilen klipte sevilen popçuya 'Altın Kızlar' eşlik etti. 'ın yıldız ninelerle kamera karşısına geçtiği klipte ünlü popçu, yaklaşık 12 saat yürüdü.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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