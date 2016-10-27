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Kertenkele horon tepti

Kertenkele horon tepti
atv'nin sevilen dizisi Kertenkele Yeniden Doğuş, set arkasında da eğlenceli görüntülere sahne oluyor. Yıldırım Memişoğlu'nun canlandırdığı Deli Kenan karakteri Deli Meryem'e horon eşliğinde ilan-ı aşk etti. Yönetmen Canan Çelik de kemençenin sesine kayıtsız kalamadı ve sahneyi durdurup ekiple horon tepti.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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