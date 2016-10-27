Kalbi Antalya’da

Geçtiğimiz günlerde yakın dostu Türk fotoğrafçı Mert Alaş'la Antalya'ya gelen Irina Shayk'ın kalbi Türkiye'de kaldı… Ülkemizde geçirdiği tatil boyunca Türk kahvaltısı yapıp keyifli anlar yaşayan Rus model önceki gün özel jetle Londra'ya gitti.



Daha önce de birçok kez Türkiye'ye gelerek tatil yapan ünlü manken, yolculuk öncesinde Alaş'la çektirdiği fotoğrafı "Memleketinde çok eğlendim. Antalya, Türkiye… Şimdiden çok özledim" notuyla yayınladı.





Irina Shayk'ın Türkiye'ye veda ederken Alaş'la çektirdiği bu pozuna "Yine gel" yorumları yağdı.