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Havalı

Havalı Atiye
Genç şarkıcı Atiye, önceki gün Nişantaşı'ndaki kendi adını taşıyan sokaktaydı. Güzel şarkıcı "Bu sokak benimmiş gibi hissediyorum. Buradan geçerken çok mutlu oluyorum" sözleriyle de güldürdü.

Aydın hamza
Etiketler:
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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