Havalı Atiye

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Genç şarkıcı Atiye, önceki gün Nişantaşı'ndaki kendi adını taşıyan sokaktaydı. Güzel şarkıcı "Bu sokak benimmiş gibi hissediyorum. Buradan geçerken çok mutlu oluyorum" sözleriyle de güldürdü.
Aydın hamza
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