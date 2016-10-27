Geri sayımda

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Soner Sarıkabadayı, 'Bitanem Deme Bitanem' isimli yeni single'ını müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı için sanatçı, Emre Ünal'ın objektifine yüzünün yarısı aydınlık yarısı karanlık poz verdi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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