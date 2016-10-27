Geri sayımda

Soner Sarıkabadayı, 'Bitanem Deme Bitanem' isimli yeni single'ını müzik severlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısı için sanatçı, Emre Ünal'ın objektifine yüzünün yarısı aydınlık yarısı karanlık poz verdi.