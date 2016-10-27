Gece operasyonu

Bülent Ersoy’un canı önceki gece çiğ köfte çekince seferberlik ilan edildi. ‘Kıyma bulmak için gerekirse kasabın camını kırın’ diyen Diva’ya modaevinde çiğ köfte yoğurma görevi ise Bülent Serttaş’a düştü
Gösterişli kıyafetleriyle olduğu kadar kabarık iştahıyla da bilinen Bülent Ersoy, yine yapacağını yaptı! Önceki akşam modacı Tanju Babacan'ı Bebek'teki modaevinde ziyaret eden ünlü sanatçı, yakın dostu Bülent Serttaş'ın da mekanda olması üzerine çiğ köfte partisi düzenlemek istedi. Gece yarısı kapalı olan kasaplar bile Diva'yı bu isteğinden geri çeviremedi!
MODAEVİNDE ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ!
Daha önce bir oturuşta yediği 2 buçuk kilo et, 12hamburger ve 4 tabak mantıyla olay yaratan BülentErsoy, "Ne yapın edin bir kasap bulun, gerekirsecamını kırın bana kıymalı çiğ köfte yapın" deyinceyardımcıları seferber oldu. Gece yarısı modaevindegerçekleştirilen çiğ köfte partisinin ardından basınınsorularını yanıtlayan Diva, şunları söyledi: "BülentSerttaş, bana 2 senedir çiğ köfte yapmıyordu.Canım etli çiğ köfte çekince sağ olsunlar benikırmadılar. Çiğ köfte vallahi o kadar lezzetli vegüzeldi ki her yere yapıştı..."
Babacan'ın butiğinden çıkmakbilmeyen Diva'nın VIP minibüsü yolutıkayınca, Bebek trafiği felç oldu vevatandaş isyan bayrağını kaldırdı.
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