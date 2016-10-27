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Gece operasyonu

’un canı önceki gece çiğ köfte çekince seferberlik ilan edildi. ‘Kıyma bulmak için gerekirse kasabın camını kırın’ diyen Diva’ya modaevinde çiğ köfte yoğurma görevi ise Bülent Serttaş’a düştü

Gece operasyonu
Gösterişli kıyafetleriyle olduğu kadar kabarık iştahıyla da bilinen Bülent Ersoy, yine yapacağını yaptı! Önceki akşam modacı Tanju Babacan'ı Bebek'teki modaevinde ziyaret eden ünlü sanatçı, yakın dostu Bülent Serttaş'ın da mekanda olması üzerine çiğ köfte partisi düzenlemek istedi. Gece yarısı kapalı olan kasaplar bile Diva'yı bu isteğinden geri çeviremedi!

MODAEVİNDE ÇİĞ KÖFTE PARTİSİ!
Daha önce bir oturuşta yediği 2 buçuk kilo et, 12 hamburger ve 4 tabak mantıyla olay yaratan Bülent Ersoy, "Ne yapın edin bir kasap bulun, gerekirse camını kırın bana kıymalı çiğ köfte yapın" deyince yardımcıları seferber oldu. Gece yarısı modaevinde gerçekleştirilen çiğ köfte partisinin ardından basının sorularını yanıtlayan Diva, şunları söyledi: "Bülent Serttaş, bana 2 senedir çiğ köfte yapmıyordu. Canım etli çiğ köfte çekince sağ olsunlar beni kırmadılar. Çiğ köfte vallahi o kadar lezzetli ve güzeldi ki her yere yapıştı..."


Babacan'ın butiğinden çıkmak bilmeyen Diva'nın VIP minibüsü yolu tıkayınca, Bebek trafiği felç oldu ve vatandaş isyan bayrağını kaldırdı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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