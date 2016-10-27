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Caner barajı

’ın önceki akşamki galasına damga vurdu. Güzel oyuncu, Caner Erkin’in isteği üzerine aynı filmde rol aldığı Şükrü Özyıldız’la yan yana gelmek istemedi. Eski sevgililer için araya baraj kuruldu

Caner barajı
Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen 'Ekşi Elmalar' filminin galası önceki akşam Maslak Uniq Arena'da gerçekleşti. Filmin senaristi, yönetmeni ve başrol oyuncusu Erdoğan'ın yanı sıra gecede Farah Zeynep Abdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldız gibi tüm oyuncular tam kadro hazır bulundu. Filmde birlikte rol alan eski sevgililer Şükran Ovalı'yla Şükrü Özyıldız'ın köşe kapmaca oynaması ise geceye damgasını vurdu.

'BENİ DAHA FAZLA ÜZME'
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le ilişkisi evliliğe doğru giden Ovalı, gecede eski aşkıyla bir araya gelmemek için büyük çaba sarf etti. Geçtiğimiz gün Antalyaspor maçında sakatlanan ve şu sıralar zor günler geçiren ünlü futbolcunun oyuncu aşkına, "Zaten sıkıntılı bir sürecin içerisindeyim. Bizi üzecek haberlerin önüne geçmek için galada daha dikkatli olmanı rica ediyorum" dediği iddia edildi.



BELÇİM-YILMAZ EL ELE...
Sevgilisinin bu isteği üzerine Şükrü Özyıldız'la yan yana gelmemek için soğuk terler döken güzel oyuncunun imdadına rol arkadaşları yetişti. ile Şükrü Özyıldız'ın ekiple poz verdiği karelerde ikilinin arasına giren rol arkadaşları, etten duvar ördü. Galada gözlerin üzerlerinde olduğu bir diğer ikili ise Yılmaz Erdoğan'la Belçim Bilgin'di. Haklarında "Boşandılar" haberleri çıkan çift, gecede el ele görüntü verdi.



EĞLENCEYE POLİS BASKINI
Galanın ardından Bebek'teki Kulis adlı mekanda parti düzenlendi. Ancak film ekibi ile Cem Yılmaz ve Kenan Doğulu gibi isimlerin de katıldığı parti, sabaha karşı 05.00'e kadar sürünce çevre sakinleri isyan etti. Normalde 02.00'de kapanan mekandaki eğlencenin çok geç saate sürmesi üzerine içeriye giren polis eğlenceyi durdurdu.


Yaşlı bir kadın, "Yeter artık, uyuyamıyoruz" diye isyan etti.

DOĞAN SAVAŞ
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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