Caner barajı

‘Ekşi Elmalar’ın önceki akşamki galasına Şükran Ovalı damga vurdu. Güzel oyuncu, Caner Erkin’in isteği üzerine aynı filmde rol aldığı Şükrü Özyıldız’la yan yana gelmek istemedi. Eski sevgililer için araya baraj kuruldu
Yılmaz Erdoğan'ın merakla beklenen 'Ekşi Elmalar'filminin galası önceki akşam Maslak Uniq Arena'dagerçekleşti. Filmin senaristi, yönetmeni ve başroloyuncusu Erdoğan'ın yanı sıra gecede Farah ZeynepAbdullah, Songül Öden, Şükran Ovalı ve Şükrü Özyıldızgibi tüm oyuncular tam kadro hazır bulundu.Filmde birlikte rol alan eski sevgililer ŞükranOvalı'yla Şükrü Özyıldız'ın köşe kapmacaoynaması ise geceye damgasını vurdu.
'BENİ DAHA FAZLA ÜZME'
Beşiktaş'ın yıldızı Caner Erkin'le ilişkisievliliğe doğru giden Ovalı, gecede eskiaşkıyla bir araya gelmemek için büyükçaba sarf etti. Geçtiğimiz gün Antalyaspormaçında sakatlanan ve şu sıralar zor günlergeçiren ünlü futbolcunun oyuncu aşkına,"Zaten sıkıntılı bir sürecin içerisindeyim.Bizi üzecek haberlerin önüne geçmekiçin galada daha dikkatli olmanı ricaediyorum" dediği iddia edildi.
BELÇİM-YILMAZ EL ELE...
Sevgilisinin bu isteği üzerine Şükrü Özyıldız'la yan yana gelmemek için soğukterler döken güzel oyuncunun imdadına rolarkadaşları yetişti. Şükran Ovalı ile Şükrü Özyıldız'ın ekiple poz verdiği karelerde ikilinin arasına giren rol arkadaşları, etten duvar ördü. Galada gözlerin üzerlerinde olduğu bir diğer ikili ise Yılmaz Erdoğan'la BelçimBilgin'di. Haklarında "Boşandılar" haberleri çıkan çift, gecede el ele görüntü verdi.
EĞLENCEYEPOLİS BASKINI Galanın ardından Bebek'tekiKulis adlı mekanda parti düzenlendi.Ancak film ekibi ile Cem Yılmaz veKenan Doğulu gibi isimlerin de katıldığıparti, sabaha karşı 05.00'e kadarsürünce çevre sakinleri isyan etti.Normalde 02.00'de kapanan mekandakieğlencenin çok geç saate sürmesi üzerineiçeriye giren polis eğlenceyi durdurdu.
Yaşlı bir kadın,"Yeter artık,uyuyamıyoruz" diyeisyan etti.
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