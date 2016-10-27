  1. Ayaklı servet
  2. Kalbi Antalya’da

Buz gibi reklam

Buz gibi reklam
Selami Şahin'in oğlu Lider'le aşkı doludizgin devam eden İrem Derici, başlarda ilişkisini saklasa da şimdilerde işi espriye vurmaktan geri kalmıyor… Önceki gün çekim için Antalya'ya giden şarkıcı, 'Lider Buz' yazılı dondurma dolabının üzerine çıkıp poz verdi. Derici'nin "İce ice baby" notuyla paylaştığı kareye "İrem'den buz gibi aşk reklamı" yorumu yağdı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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