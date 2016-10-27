Yasemin Özilhan, servetini üzerinde taşıyor… Önceki gün Nişantaşı'nda bir davete katılan sosyetik güzel, şıklığıyla dikkat çekti. Özenli şıklığınıpahalı takılarıyla tamamlayan Özilhan'ın aksesuvarlarının toplamdeğeri dudak uçuklattı.
Sosyetik güzelin 250bin dolarlık (770 bin lira) 8 karat tek taş yüzüğü ve 20 bin dolarlık (60 bin lira) tamtur pırlantayüzüğü göz kamaştırdı. Özilhan'ın 42 bin euroluk (140 bin lira) Rolex saati ise şıklığını tamamlayan diğer detaydı. Sosyetik güzelin toplam 970 binliralık mücevherlerini görenler "ayaklı servet" yorumları yaptı.
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