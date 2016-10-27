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Ayaklı servet

Ayaklı servet
Yasemin Özilhan, servetini üzerinde taşıyor… Önceki gün Nişantaşı'nda bir davete katılan sosyetik güzel, şıklığıyla dikkat çekti. Özenli şıklığını pahalı takılarıyla tamamlayan Özilhan'ın aksesuvarlarının toplam değeri dudak uçuklattı.

Sosyetik güzelin 250 bin dolarlık (770 bin lira) 8 karat tek taş yüzüğü ve 20 bin dolarlık (60 bin lira) tamtur pırlanta yüzüğü göz kamaştırdı. Özilhan'ın 42 bin euroluk (140 bin lira) Rolex saati ise şıklığını tamamlayan diğer detaydı. Sosyetik güzelin toplam 970 bin liralık mücevherlerini görenler "ayaklı servet" yorumları yaptı.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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