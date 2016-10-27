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Alkışlar Topal çiftine

Alkışlar Topal çiftine
Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal'la eşi Selda Topal'dan örnek davranış… Çocuk Romatoloji Haftası kapsamında düzenlenen etkinliğe ev sahipliği yapan çift, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavileri devam eden çocuklara manevi ağabey ve abla oldu.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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