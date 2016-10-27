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Aile boyu destek

, meme kanserine dikkat çekmek için önceki akşam Anadolu Efes maçının hava atışını yaptı. Kobal’ı eşi Kenan İmirzalıoğlu da yalnız bırakmadı

Aile boyu destek
Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu yıl 3.'sünü gerçekleştirdiği 'Pembe Top Sahada' projesi ünlü isimleri Abdi İpekçi Arena'da bir araya getirdi. Önceki akşam Anadolu Efes ve CSKA Moskova arasında oynanan karşılaşmanın hava atışını projeye destek veren Sinem Kobal yaptı.

"Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinmek ve kadınlarda farkındalık yaratılmasında benim de bir desteğimin olması çok mutluluk verici" diyen eşi Kenan İmirzalıoğlu da yalnız bırakmadı. Zayıflamış görüntüsüyle dikkat çeken İmirzalıoğlu "Bugün Sinem ve kanserli kadınlara destek vermeye geldim" diyerek takdir topladı.


Ünlü çift, maçın ilk iki periyodunu en ön sıradan ilgiyle izledi.
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  • 27 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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