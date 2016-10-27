Aile boyu destek

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek için bu yıl3.'sünü gerçekleştirdiği 'Pembe Top Sahada' projesi ünlü isimleri Abdi İpekçi Arena'da bir araya getirdi. Önceki akşam Anadolu Efes ve CSKA Moskova arasında oynanan karşılaşmanın hava atışını projeyedestek veren Sinem Kobal yaptı.
"Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinmek ve kadınlarda farkındalık yaratılmasında benim de bir desteğimin olması çok mutluluk verici" diyen Sinem Kobal'ı eşi Kenan İmirzalıoğlu da yalnız bırakmadı. Zayıflamış görüntüsüyle dikkat çeken İmirzalıoğlu "Bugün Sinem ve kanserli kadınlaradestek vermeye geldim" diyerek takdir topladı.
Ünlü çift, maçın ilk ikiperiyodunu en ön sıradanilgiyle izledi.
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