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Zorlu alışveriş

Zorlu alışveriş
Güzel model ve sunucu Çağla Şıkel, geçtiğimiz gün oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Zorlu AVM'deydi. Oğullarıyla mağazaları gezen Şıkel, daha sonra soluğu Funloft'ta alarak burada eğlenceli anlar yaşadı.

Şıkel, gün boyunca scooter'larıyla AVM'yi turlayan Kuzey ile Uzay'ın bitmek bilmeyen enerjisine yetişmek için bir hayli çaba sarf etti. Güzel manken, "Onlar mutlu olsun bana yeter" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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