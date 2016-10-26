Özentiler!

Hristiyanlar’ın özel günlerinden Halloween, bizim ünlülerin yakın takibinde... Cadılar Bayramı için önceki gün Ortaköy’deki bir mekanda düzenlenen partiye, Pınar Altuğ gibi ünlüler katıldı. Özenti ünlüler, zombi kılığına girip maket fare eşliğinde sunulan kurabiyelerden yedi!
Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ünlü isimleri de bir telaş sardı! 31Ekim'de kutlanan Halloween dolayısıyla ünlüler kolları sıvadı ve en tuhaf kostümleri üzerlerine geçirdi. Bu isimlerden Pınar Altuğve eşi Yağmur Atacan, ünlü moda fotoğrafçısı Lara Sayılgan, tasarımcı Tanju Babacan ile Cem Lokmanhekim önceki akşam One Karaköy'deki gizli partiye katıldı. Özentilikyarışına giren ünlülerin partisi, enterasananlara sahne oldu.
ÇİKOLATALAR PATLAK GÖZDEN!
Yurt dışındaki Halloween kutlamalarına özenen ünlülerin mönüsü de kıyafetleri kadar ilginçti. Pınar Altuğ'un zombi gelin ve eşinin damat kostümüyle katıldığı gecede sunulan mönü hiç deiştah açıcı değildi! Maket fare eşliğinde sunulan zombiparmağı şeklindekikurabiyelerlepatlak göz figürlüçikolatalar görenleri şaşkına çevirdi. Mide kaldıran mönü eşliğinde geç saatlere dek eğlenen ünlüler, Hristiyan özentisikutlamanın gizlikalması için ise sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçındı.
MİDE KALDIRAN MÖNÜ
Ortaköy'deki özel bir mekanda verilen Halloween partisi için hazırlanan parmak şeklindeki kurabiyelerin fare maketiyle sunulması ve patlak göz şeklindeki çikolatalar "Yok artık!" dedirtti.
HALLOWEEN NEDİR? Cadılar Bayramı anlamına gelen Halloween; her yıl 31 Ekim'dekutlanan bir gündür. Hristiyan kökenli bu kutlamada çocuklargenellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker ve hediyetoplar. Ayrıca, pek çok kişinin ilginç kostümlerle sokaklarda boygösterdiği bu gün için yurt dışında çok sayıda parti düzenlenir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.