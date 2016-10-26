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Özentiler!

Hristiyanlar’ın özel günlerinden , bizim ünlülerin yakın takibinde... Cadılar Bayramı için önceki gün Ortaköy’deki bir mekanda düzenlenen partiye, gibi ünlüler katıldı. Özenti ünlüler, zombi kılığına girip maket fare eşliğinde sunulan kurabiyelerden yedi!

Özentiler!
Cadılar Bayramı'nın yaklaşmasıyla ünlü isimleri de bir telaş sardı! 31 Ekim'de kutlanan dolayısıyla ünlüler kolları sıvadı ve en tuhaf kostümleri üzerlerine geçirdi. Bu isimlerden Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, ünlü moda fotoğrafçısı Lara Sayılgan, tasarımcı Tanju Babacan ile Cem Lokmanhekim önceki akşam One Karaköy'deki gizli partiye katıldı. Özentilik yarışına giren ünlülerin partisi, enterasan anlara sahne oldu.

ÇİKOLATALAR PATLAK GÖZDEN!
Yurt dışındaki Halloween kutlamalarına özenen ünlülerin mönüsü de kıyafetleri kadar ilginçti. 'un zombi gelin ve eşinin damat kostümüyle katıldığı gecede sunulan mönü hiç de iştah açıcı değildi! Maket fare eşliğinde sunulan zombi parmağı şeklindeki kurabiyelerle patlak göz figürlü çikolatalar görenleri şaşkına çevirdi. Mide kaldıran mönü eşliğinde geç saatlere dek eğlenen ünlüler, Hristiyan özentisi kutlamanın gizli kalması için ise sosyal medyada paylaşım yapmaktan kaçındı.



MİDE KALDIRAN MÖNÜ
Ortaköy'deki özel bir mekanda verilen Halloween partisi için hazırlanan parmak şeklindeki kurabiyelerin fare maketiyle sunulması ve patlak göz şeklindeki çikolatalar "Yok artık!" dedirtti.

HALLOWEEN NEDİR?
Cadılar Bayramı anlamına gelen Halloween; her yıl 31 Ekim'de kutlanan bir gündür. Hristiyan kökenli bu kutlamada çocuklar genellikle korkunç kostümler giyerek kapı kapı dolaşıp şeker ve hediye toplar. Ayrıca, pek çok kişinin ilginç kostümlerle sokaklarda boy gösterdiği bu gün için yurt dışında çok sayıda parti düzenlenir.

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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