İmajına tam not

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Yeni filmi 'Aşk Uykusu'nun çekimleri için imaj değiştiren Gökçe Bahadır, önceki gün sete alışveriş molası verdi. Akmerkez'de gezen güzel oyuncu, yeni imajıyla beğeni kazandı. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Bahadır, bol bol fotoğraf çektirdi.
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