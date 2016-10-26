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İmajına tam not

İmajına tam not
Yeni filmi 'Aşk Uykusu'nun çekimleri için imaj değiştiren Gökçe Bahadır, önceki gün sete alışveriş molası verdi. Akmerkez'de gezen güzel oyuncu, yeni imajıyla beğeni kazandı. Mütevazı tavırlarıyla dikkat çeken Bahadır, bol bol fotoğraf çektirdi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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