Havalı yenge

Beşiktaşlı yıldız Dusco Tosic’in şarkıcı eşi Jelena, lükste çıtayı zirveye taşıdı! Sırp yıldız, futbolcu eşinin uzun uğraşlar sonucu bulduğu rezidans daireden ‘Burada helikopter pisti yok’ diyerek taşınmak istedi. Tosic de yeni ev arayışına girdi
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı DuskoTosic'in eşi Jelena Karleusa, heryaptığıyla gündem... Geçtiğimizsene Siyah-Beyazlı takıma dahil olupTürkiye'de top koşturmaya başlayanTosic, uzun bir süredir ev arayışındaydı.Eşi Jelena ile kızları Atina ve Nika'nınrahatını da düşünen Tosic, menajerininAcarkent'te bulduğu evi beğenmeyince sonolarak Akasya Acıbadem'deki yaklaşık3 buçuk milyon liralık lüks rezidanstakarar kıldı. Tosic, ailesinin konforu için herşeyi düşünmesine rağmen yıldız futbolcununçabaları eşinin ultra lüks isteklerikarşısında yeterli olmadı. Zaman zamanyakın dostlarından İstanbul trafiğinedair eleştirilere şahit olan JelenaKarleusa, bu soruna çözüm bulmak içinrezidanstan helikopter pisti olan bir evetaşınmak istedi.
TRAFİK GÖZÜNÜ KORKUTTU
Ünlü futbolcunun geçtiğimiz haftahediye ettiği yaklaşık 300 bin liralıkMercedes marka cipiyle İstanbultrafiğinde vakit kaybetmek istemeyenSırp yengenin bu isteği karşısında DuskoTosic'in helikopter pisti olan bir evbulmak için yeniden arayışa başladığıda konuşulanlar arasında…
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