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Gözü babasında

Gözü babasında
Sevilen şarkıcı Özgün, oğlu Ediz'le ebebek'in düzenlediği 'Bebekoloji Konferansı 2016 İzmir'e katıldı! Ünlü şarkıcı, parçalarını Down Sendromlu hayranlarıyla söyledi. Minik Ediz'in ilgi odağı olduğu etkinlikte , "Down sendromuyla tanışan ebeveynler; sevmekten ve öğrenmekten korkmasınlar" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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