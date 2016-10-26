Gol yemem midye yerim

Başakşehirspor takımının kalecisi UfukCeylan, boyununposunun hakkını verdi…1.94 boyundakikaleci önceki akşamAsmalımescit'te birmidyecinin tepsisinideyim yerindeyse sildisüpürdü. Ceylan,10 dakikada 90 tanemidye dolma yedi.
Daha önce de 200midye dolma yiyenkalecinin önceki akşam 90midye dolmada kalmasıüzerine çevredekiler"Ufuk, bu akşam çok açdeğilmiş" esprisi yaptı.Ceylan da espriye "Golyemem midye yerim"diye karşılık verdi.
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