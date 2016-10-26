Başakşehirspor takımının kalecisi Ufuk Ceylan, boyunun posunun hakkını verdi… 1.94 boyundaki kaleci önceki akşam Asmalımescit'te bir midyecinin tepsisini deyim yerindeyse sildi süpürdü. Ceylan, 10 dakikada 90 tane midye dolma yedi.



Daha önce de 200 midye dolma yiyen kalecinin önceki akşam 90 midye dolmada kalması üzerine çevredekiler "Ufuk, bu akşam çok aç değilmiş" esprisi yaptı. Ceylan da espriye "Gol yemem midye yerim" diye karşılık verdi.



Doğan SAVAŞ