Fatih fashion week

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Sahnelerin başarılı ismi Fatih Ürek, New York Yolcusu... Ünlü modacı Emre Erdemoğlu 2017/18 AW koleksiyonunu New York Fashion Week'te görücüye çıkaracak.
Genç modacının koleksiyonuyla Selim Akar'ın fikir danışmanlığında poz veren Fatih Ürek, New York'ta gerçekleştirilecek Fashion Week'te Emre Erdemoğlu'nun onur konuğu olacak.
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