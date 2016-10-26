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Fatih fashion week

Fatih fashion week
Sahnelerin başarılı ismi Fatih Ürek, New York Yolcusu... Ünlü modacı Emre Erdemoğlu 2017/18 AW koleksiyonunu New York Fashion Week'te görücüye çıkaracak.

Genç modacının koleksiyonuyla Selim Akar'ın fikir danışmanlığında poz veren , New York'ta gerçekleştirilecek Fashion Week'te Emre Erdemoğlu'nun onur konuğu olacak.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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