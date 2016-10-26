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Çocuklar için sahnedeler

Çocuklar için sahnedeler
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, önceki akşam TOÇEV yararına düzenlenen davette sahneye çıktı. Ünlü isimlerin okuma istekli çocuklar için seçtikleri şarkılardan oluşan 'Biz Şarkımızı Seçtik 2' adlı albümün tanıtımında sahne alan Vuslateri, albümde seslendirdiği Aretha Franklin'in 'At Last' şarkısını Melis Sökmen'le birlikte söyledi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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