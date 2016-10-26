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Çekim arasında göz yaşına

Çekim arasında göz yaşına yeter
Perşembe akşamları milyonları atv'de buluşturan dizi Yeter'in setinde kahkaha eksik olmuyor. Özellikle dizinin kadın oyuncuları, neşeleri ve esprileriyle setin eğlence kaynağı oluyor. Oyuncular, senaryosu hüzünle dolu dizinin çekim aralarında esprili sohbetleriyle moral buluyor.

Pelin Karahan, Selen Domaç, Ekin Türkmen, Ayşin Yeşim Çapanoğlu ve Rüçhan Çalışkur uyumlu enerjileriyle çekimlerin nasıl geçtiğini anlamıyor. Öyle ki dizinin başrol oyuncusu Karahan "Biz artık bir aile gibi olduk. Bir araya geldik mi keyfimize diyecek yok" dedi.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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