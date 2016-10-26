Çekim arasında göz yaşına yeter

Perşembe akşamları milyonları atv'de buluşturan dizi Yeter'in setinde kahkaha eksik olmuyor. Özellikle dizinin kadın oyuncuları, neşeleri ve esprileriyle setin eğlence kaynağı oluyor. Oyuncular, senaryosu hüzünle dolu dizinin çekim aralarında esprili sohbetleriyle moral buluyor.
Pelin Karahan, SelenDomaç, Ekin Türkmen, AyşinYeşim Çapanoğlu ve RüçhanÇalışkur uyumlu enerjileriyle çekimlerin nasıl geçtiğini anlamıyor. Öyle ki dizinin başrol oyuncusu Karahan "Biz artık biraile gibi olduk. Bir araya geldikmi keyfimize diyecek yok" dedi.
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