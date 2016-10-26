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Bir garip ayrılık

Bir garip ayrılık
Ünlü oyuncular Seda Güven'le Onur Tuna'nın evlilik yolunda ilerleyen aşkları sekteye uğradı. Bir süredir Ata Demirer'in yeni filmi için Sığacık'ta olan Güven ile İstanbul'da dizi setinde olan Tuna pek fazla görüşemeyince ilişkiye nokta koydu....

İkili, yollarını ayırma kararı alsa da sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi sürdürüyor. Güven'le Tuna'nın birlikte çekilen fotoğraflarını da silmemesi "Bu ayrılık kısa sürecek" dedirtti.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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