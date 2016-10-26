Bir garip ayrılık

Ünlü oyuncular SedaGüven'le Onur Tuna'nınevlilik yolunda ilerleyenaşkları sekteye uğradı. Birsüredir Ata Demirer'in yenifilmi için Sığacık'ta olanGüven ile İstanbul'da dizisetinde olan Tuna pek fazlagörüşemeyince ilişkiyenokta koydu....
İkili, yollarını ayırmakararı alsa da sosyal medyadabirbirlerini takip etmeyisürdürüyor. Güven'le Tuna'nınbirlikte çekilen fotoğraflarınıda silmemesi "Bu ayrılık kısasürecek" dedirtti.
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