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Aşkını bacağına yazdırdı

Aşkını bacağına yazdırdı
Cimbom'un yıldızı Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, önceki gün İstinyePark'ta görüntülendi. Eşinin adını bacağına kazıtan Sarıoğlu'nun dövmesini göstermek için mini giymesi de dikkat çekti. Güzel pilot, alışveriş sonrası 1 buçuk milyonluk Lamborghini aracıyla AVM'den ayrılıp evine gitti.
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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