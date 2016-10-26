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Anneden destek var

Anneden destek var
Sezen Aksu'nun kendi gibi müzisyen oğlu Mithat Can Özer, Poll Production etiketli ilk solo albümü 'Aşk Mevsimi'ni önceki gün Polat Yağcı yapımcılığında müzikseverlerle buluşturdu. 11 şarkıdan oluşan ve tüm düzenlemeleri Özer'in yaptığı albümde Aksu'ya ait olan 'Ateş Böceği' ve 'Ne Yapalım Kader' isimli şarkılar da var...
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  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
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