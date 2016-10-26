Aman Yağmur görmesin!

Genç ve başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç'un merakla beklenen yeni single çalışması 'Bulutlara Esir Olduk' için çekilen klip önceki gün ekranlardaydı. Sözü ve bestesi kendisine, aranjesi ise ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu'na ait olan şarkının yönetmen Bedran Güzel tarafından çekilen klibinde Koç'a güzel oyuncu Dila Danışman eşlik etti.