  1. Havalı yenge
  2. Anneden destek var

Aman Yağmur görmesin!

Aman Yağmur görmesin!
Genç ve başarılı şarkıcı Oğuzhan Koç'un merakla beklenen yeni single çalışması 'Bulutlara Esir Olduk' için çekilen klip önceki gün ekranlardaydı. Sözü ve bestesi kendisine, aranjesi ise ünlü müzik adamı Ozan Çolakoğlu'na ait olan şarkının yönetmen Bedran Güzel tarafından çekilen klibinde Koç'a güzel oyuncu Dila Danışman eşlik etti.
Etiketler:
  • 26 Ekim 2016, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar