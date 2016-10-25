Şıkır şıkır festival

Turkuvaz MedyaGrubu'nun anamedya sponsorluğundagerçekleşen 53. UluslararasıAntalya Film Festivali'ndeödüller önceki gece sahiplerinibuldu. EXPO 2016 AntalyaKongre Merkezi'nde düzenlenengecede filmler arasındakirekabetin yanı sıra ünlü isimlerarasında da şıklık yarışı vardı.Festivalin jüri üyelerindenoyuncu Nursel Köse, kırmızıhalıda dünyaca ünlü ABD'liaktris Andie MacDowell ileboy gösterdi. Aydın Göynütasarımı beyaz tül üzerineişlemeli kıyafetiyle göz dolduranKöse'nin şıklığı ünlü yıldızdanda tam not aldı. Hollywood starıfestivalin ardından Köse ilebirlikte İstanbul'da alışverişyapacağını söyledi. Festivalinaçılışındaki şıklığını kapanıştöreninde de sergileyen NesrinCavadzade ise Melih Yazgantasarımı üst kısmı transparanelbisesiyle büyüledi.
YILDIZLAR GEÇİDİ
Geceye fotoğrafçı eşiSerdar Önal'la katılan jüriüyesi oyuncu Beste Bereketde siyah tül elbisesiyle kırmızıhalının en şık isimlerindenbiriydi. Hatice Aslan veTürkü Turan'ın da özenlişıklıklarıyla göz kamaştırdığıgecede ünlü yıldız EsaiMorales ile İngiliz aktrisTara Fitzgerald da kırmızıhalıda büyük ilgi gördü.
SİYAH-BEYAZBİR AŞKHİKAYESİ
Beste Bereket ile eşi Serdar Önal, uyumlu şıklıkları kadar romantik halleriyle de kırmızı halı törenine damga vuran isimlerdendi.
KÜRKMANTOLUMADONNA
Açılış töreninde olduğu gibi kapanış töreninde de şıklığını Melih Yazgan imzalı kıyafetiyle konuşturan Nesrin Cavadzade, kıyafeti için "Kürk Mantolu Madonna" esprisi yaptı.
Kapanış töreninebirlikte katılanTara Fitzgeraldve Esai Morales,sempatikliğiyleyine ilgi odağıydı.
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