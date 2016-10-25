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Şıkır şıkır festival

53. Uluslararası ’nin kapanışında filmler arasındaki yarış, ya taşındı. Güzel aktrisler, özenli şıklıklarıyla festivalin kapanış törenini Oscar’a çevirdi...

Şıkır şıkır festival
Turkuvaz Medya Grubu'nun ana medya sponsorluğunda gerçekleşen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali'nde ödüller önceki gece sahiplerini buldu. EXPO 2016 Antalya Kongre Merkezi'nde düzenlenen gecede filmler arasındaki rekabetin yanı sıra ünlü isimler arasında da şıklık yarışı vardı. Festivalin jüri üyelerinden oyuncu Nursel Köse, kırmızı halıda dünyaca ünlü ABD'li aktris Andie MacDowell ile boy gösterdi. Aydın Göynü tasarımı beyaz tül üzerine işlemeli kıyafetiyle göz dolduran Köse'nin şıklığı ünlü yıldızdan da tam not aldı. Hollywood starı festivalin ardından Köse ile birlikte İstanbul'da alışveriş yapacağını söyledi. Festivalin açılışındaki şıklığını kapanış töreninde de sergileyen Nesrin Cavadzade ise Melih Yazgan tasarımı üst kısmı transparan elbisesiyle büyüledi.

YILDIZLAR GEÇİDİ
Geceye fotoğrafçı eşi Serdar Önal'la katılan jüri üyesi oyuncu Beste Bereket de siyah tül elbisesiyle kırmızı halının en şık isimlerinden biriydi. Hatice Aslan ve Türkü Turan'ın da özenli şıklıklarıyla göz kamaştırdığı gecede ünlü yıldız Esai Morales ile İngiliz aktris Tara Fitzgerald da kırmızı halıda büyük ilgi gördü.



SİYAH-BEYAZ BİR AŞK HİKAYESİ
Beste Bereket ile eşi Serdar Önal, uyumlu şıklıkları kadar romantik halleriyle de törenine damga vuran isimlerdendi.



KÜRK MANTOLU MADONNA
Açılış töreninde olduğu gibi kapanış töreninde de şıklığını Melih Yazgan imzalı kıyafetiyle konuşturan Nesrin Cavadzade, kıyafeti için "Kürk Mantolu Madonna" esprisi yaptı.



Kapanış törenine birlikte katılan Tara Fitzgerald ve Esai Morales, sempatikliğiyle yine ilgi odağıydı.


Türkü Turan, Ruşen Denizlili imzalı dekolte kıyafetiyle yürek hoplattı.
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