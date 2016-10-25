Kumrular gibi

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 12 yaş küçük sevgilisi Ümit Cem Şenol'la yeni bir aşka yelken açan Hande Yener, aşkına gözü gibi bakıyor. Önceki gece karnı acıkan ikili, soluğu Etiler Marmaris Büfe'de aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan Yener, aşkını elleriyle beslerken çift, bir olsun ellerini bırakmadı.



Halil ÇİLİNGİR