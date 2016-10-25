Kızdıran yorum!

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan'ın arasındaki yaş farkına yıllardır hayranlarından farklı yorumlar geliyor. 42 yaşındaki Altuğ, bu defa instagram'da yapılan bir yorumla küplere bindi.



Altuğ, "Büyümüş de annesiyle fotoğraf çektiriyor" yazan takipçisine şöyle esti gürledi: "Eşim, hayat arkadaşım ve çocuğumun babası hakkında bu kadar hadsiz olup sonra da insan hatta erkek diye ortalıkta mı dolanıyorsunuz!"