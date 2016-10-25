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Kimseye boyun eğmem!

Kimseye boyun eğmem!
Eşi İbrahim Kutluay'a ihanet gerekçesiyle boşanma davası açan , instagram'da ünlü şairlerin sözlerini paylaşıp eşine gönderme yapmıştı. Şener, dün ise olaylı paylaşımlarını sildi.

Eski model, bunu fark edip "Siz siz olun bir erkeğin baskılarına yenilmeyin" diye yorum yapan bir takipçisine ise şöyle yanıt verdi: "Ben kimseye boyun eğmem siz rahat olun. Zaten tüm laflar da yerine ulaştı!"
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