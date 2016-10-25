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Kemal için para basacak

, oğlu Kemal’le yayınladığı videoda müjdeyi verdi. Komedyen, ‘Oğlum seni okutabilmek için 2017 Ocak’ta stand-up’a başlıyorum’ dedi

Kemal için para basacak
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hayranlarına müjdeyi verdi! 2017 Ocak ayında uzun bir süredir ara verdiği stand-up gösterisine başlayacağını açıklayan Yılmaz, bu haberi yine kendine has tarzıyla takipçilerine duyurdu. 4 yaşındaki oğlu Kemal'le kamera karşısına geçen komedyen, oğluyla minik bir mizansene imza attı.

Videoda oğlunun okuması ve ona istediği defteri almak için sahneye çıkacağını söyleyen Cem Yılmaz, Kemal'in "Ben de" demesi üzerine Yılmaz "Sen okuyup büyük adam olacaksın" dedi. Kemal ise oyunculuğuyla "Boynuz kulağı geçecek" dedirtti.
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