Kemal için para basacak

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hayranlarına müjdeyi verdi! 2017 Ocak ayında uzun bir süredir ara verdiği stand-up gösterisine başlayacağını açıklayan Yılmaz, bu haberi yine kendinehas tarzıyla takipçilerine duyurdu. 4 yaşındaki oğlu Kemal'le kamera karşısına geçen komedyen, oğluyla minik bir mizansene imza attı.
Videoda oğlunun okuması ve ona istediği defteri almak için sahneye çıkacağını söyleyen Cem Yılmaz, Kemal'in "Ben de" demesi üzerine Yılmaz "Sen okuyup büyük adamolacaksın" dedi. Kemal ise oyunculuğuyla "Boynuz kulağı geçecek" dedirtti.
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