İstanbul’da dans zamanı

Ajda Pekkan, önceki akşam InterCity İstanbulPark'ta sahne alarak hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. İki saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Pekkan, performansıylabüyük alkış aldı.
Alp Kırşan'ın sunduğu gecede eğlence DJ DoğukanManço'nun performansıyla soluksuz devam etti. 'Yüzleşme' şarkısının klibini de InterCity İstanbul Park'ta çeken Manço, herkesi dans ettirdi.
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