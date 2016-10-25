  1. Kumrular gibi

İstanbul’da dans zamanı

İstanbul’da dans zamanı
Ajda Pekkan, önceki akşam InterCity İstanbul Park'ta sahne alarak hayranlarına muhteşem bir müzik ziyafeti verdi. İki saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Pekkan, performansıyla büyük alkış aldı.

Alp Kırşan'ın sunduğu gecede eğlence DJ Doğukan Manço'nun performansıyla soluksuz devam etti. 'Yüzleşme' şarkısının klibini de InterCity İstanbul Park'ta çeken Manço, herkesi dans ettirdi.
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