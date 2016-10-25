‘Hızır’ gibi destek

Sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu, sahibi olduğu 'Body Project' adlı spor salonunun açılışını önceki gün renkli bir davetle gerçekleştirdi. Açılışa Başoğlu'nun yakın dostları akın etti. Davette atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca da vardı.