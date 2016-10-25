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Emre’nin rüyası

Emre’nin rüyası
Sevilen şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün oğullarıyla balık tutmak için Boğaz'a gitti. Kuzey ve Uzay'a oltayla balık tutmasını öğreten Altuğ, bu sırada çekilen fotoğrafı instagram'da yayınlayıp şöyle yazdı: "İnsan bir gün bunu yaşayacağını hayal edemiyor belki ama yaşaması rüya gibi..."
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