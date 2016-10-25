Emre’nin rüyası

Sevilen şarkıcı Emre Altuğ, önceki gün oğullarıyla balık tutmak için Boğaz'a gitti. Kuzey ve Uzay'a oltayla balık tutmasını öğreten Altuğ, bu sırada çekilen fotoğrafı instagram'da yayınlayıp şöyle yazdı: "İnsan bir gün bunu yaşayacağını hayal edemiyor belki ama yaşaması rüya gibi..."