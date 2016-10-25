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Bebek’te baba keyif

Bebek’te baba keyif
Bade İşçil'in eski eşi Malkoç Sualp, önceki gün 2 yaşındaki oğlu Azur ile Bebek'te vakit geçirdi. Hafta sonunu oğluna ayıran işadamı, Azur'u omzuna alıp gezdirdi. Baba oğulu görenler, "Bade'yle olaylı ayrılık, baba-oğulun ilişkisine yansımamış" dedi.

Aydın HAMZA
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