Avrupa’yı sallayacak

Popçu Murat Boz, önümüzdeki ay Avrupa turnesine çıkıyor. Terör olayları sebebiyle ertelediği turneye önümüzdeki ay çıkmayı planlayan Boz, 4 Aralık'a kadar Amsterdam'dan Münih'e, Viyana'dan Berlin'e kadar pek çok şehirde hayranlarına unutulmaz anlar yaşatacak.