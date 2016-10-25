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Aşk busesi

Aradaki 21 yaşa rağmen yıllarca ’le aşk yaşayan , kural bozmadı. 23 yaşındaki güzel oyuncu, bu kez kendisinden 28 yaş büyük olan Harun Tan ile samimiyeti ilerletti...

Aşk busesi
Kendisinden 21 yaş büyük Özcan Deniz'le olaylı aşkı geçtiğimiz aylarda biten Buse Narcı'dan akılları karıştıran hamle… 44 yaşındaki Deniz'den ayrıldıktan sonra sessizliğe bürünen genç oyuncu, Ebru Şallı'nın eski eşi Harun Tan'ı sosyal medyada yakın markaja aldı. Narcı'nın bu hareketi işadamından da karşılık buldu. Sporu yaşam tarzı olarak benimseyen ve yılın büyük bir kısmını yurt dışında kayak yaparak geçiren Harun Tan, geçtiğimiz haftalarda Şallı'dan olan küçük oğlu Pars'ın doğum günü için Türkiye'ye geldi.

İNSTAGRAM ARACILIĞIYLA FLÖRT!
Tan'ın bundan yaklaşık 15 gün önce de Buse Narcı'yla Cihangir'de buluştuğu iddia edildi. İnstagram'da hemen hemen bütün fotoğraflarını karşılıklı olarak beğenen ikilinin bu buluşması, "Yeni bir aşk" yorumları yaptırdı. Birbirlerini takip etmeyerek aşk dedikodularına karşı kendilerince önlem alan Narcı ile Tan'ın sosyal medya üzerinden yaptıkları sanal flört ise dikkatli gözlerden kaçmadı. 23 yaşındaki oyuncunun 51 yaşındaki Harun Tan'la yakınlaşması, "Buse, kural bozmadı. Yine kendisinden büyük birine gönül verdi" dedirtti.

ÖZCAN'I UNUTTU
Güzel oyuncu, "Benim günahımı aldı" diyerek suçladığı ve yıllarca birlikte olduğu 'i birkaç ayda unutmuşa benziyor!

MAGAZİN SERVİSİ/ÖZEL
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