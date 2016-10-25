Aşk busesi

Kendisinden 21 yaş büyük ÖzcanDeniz'le olaylı aşkı geçtiğimiz aylarda bitenBuse Narcı'dan akılları karıştıran hamle…44 yaşındaki Deniz'den ayrıldıktan sonra sessizliğebürünen genç oyuncu, Ebru Şallı'nın eski eşi HarunTan'ı sosyal medyada yakın markaja aldı. Narcı'nın buhareketi işadamından da karşılık buldu. Sporu yaşamtarzı olarak benimseyen ve yılın büyük bir kısmını yurtdışında kayak yaparak geçiren Harun Tan, geçtiğimizhaftalarda Şallı'dan olan küçük oğlu Pars'ın doğumgünü için Türkiye'ye geldi.
İNSTAGRAM ARACILIĞIYLA FLÖRT!
Tan'ın bundan yaklaşık 15 gün önce de BuseNarcı'yla Cihangir'de buluştuğu iddia edildi.İnstagram'da hemen hemen bütün fotoğraflarınıkarşılıklı olarak beğenen ikilinin bu buluşması, "Yenibir aşk" yorumları yaptırdı. Birbirlerini takipetmeyerek aşk dedikodularına karşı kendilerinceönlem alan Narcı ile Tan'ın sosyal medya üzerindenyaptıkları sanal flört ise dikkatli gözlerden kaçmadı.23 yaşındaki oyuncunun 51 yaşındaki HarunTan'la yakınlaşması, "Buse, kural bozmadı. Yinekendisinden büyük birine gönül verdi" dedirtti.
ÖZCAN'IUNUTTU
Güzel oyuncu, "Benim günahımı aldı" diyerek suçladığı ve yıllarca birlikte olduğu Özcan Deniz'i birkaç ayda unutmuşa benziyor!
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