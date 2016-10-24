Taşpınar karalar bağladı

Bütün yazını Mikonos ve Saint Tropez arasında mekik dokuyarak geçiren Eda Taşpınar, kışın gelmesiyle adeta karalar bağladı. Sosyetik ikoncan, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere takıldı. Tek parça siyah kıyafeti ile gittiği AVM'de dikkatleri üzerine çeken Taşpınar, mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeğeni için hediye alışverişi yaptığını söyleyen Eda Taşpınar, gazetecilerin "Güneş kaybolunca karalar bağlamışsınız" esprileri karşısında ise kahkahayı patlattı...