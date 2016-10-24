Taşpınar karalar bağladı

Bütün yazını Mikonos ve SaintTropez arasında mekik dokuyarak geçirenEda Taşpınar, kışın gelmesiyle adetakaralar bağladı. Sosyetik ikoncan, öncekigün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektifleretakıldı. Tek parça siyah kıyafeti ile gittiğiAVM'de dikkatleri üzerine çeken Taşpınar,mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Yeğeniiçin hediye alışverişi yaptığını söyleyen EdaTaşpınar, gazetecilerin "Güneş kayboluncakaralar bağlamışsınız" esprileri karşısındaise kahkahayı patlattı...
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