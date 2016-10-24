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Selin aşka geldi

Selin aşka geldi
Şahan Gökbakar'ın yaş günü için önceki gün balonlu bir sürpriz hazırlayan Selin Gökbakar, dün de duygusal bir yazı kaleme aldı. Selin Hanım, 36 yaşına basan eşine şöyle seslendi: "Sen benim şansımsın, senelerce hayalini kurduğum gerçeğimsin... İyi ki doğdun kocacığım. Seni çok seviyoruz."
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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