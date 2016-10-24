Sadece arkadaş

Güzel manken Şebnem Schaefer, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Geçtiğimiz gece sosyetik işadamı Yavuz Mermerci ile görüntülenen Schaefer, aşk iddiaları için şöyle dedi: "Yavuz benim sadece arkadaşım. Gerçek erkek arkadaşım ise işleri için yurt dışında."