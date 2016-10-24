Kedi kız Hande

Ünlü popçu Hande Yener, önceki akşam Ataşehir'deki yeme-içme ve eğlence merkezi Watergarden İstanbul'un açılışında sahne aldı. Genç manken Ümit Cem Şenol aşkıyla gündemde olan Yener, sahneye 'kedi kız'ı andıran siyah bir kostümle çıktı.
Güzel popçuya aşk yaramış olmalı ki; Hande Yener her zamankinden daha da enerjikti. Sahnede akrobatik hareketler sergileyen Yener, yeni ilişkisiyle ilgili sorular karşısında ise yüzündeki pırlantayı gösterip "Tektaşımı alıp yüzüme taktım" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.