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Hoşgeldin İrina

Önceki gün Antalya’ya gelen , dün Türk usulü kahvaltı yaptı

Hoşgeldin İrina
Daha önce birçok defa ülkemize gelen Irina Shayk, önceki gün Antalya'da ortaya çıktı. Yakın dostu olan Türk fotoğrafçı Mert Alaş ile Antalya'ya gelen Rus model, dün gözlerini Türk kahvaltısından oluşan bir masada açtı.

Alaş'ın objektifine elinde çayıyla poz veren ; omlet, bal-kaymak, peynir ve çeşit çeşit reçellerden oluşan kahvaltısına bayıldı. Her zamanki güzelliğiyle dikkat çeken Rus modele, Türk takipçilerinden beğeni yağdı.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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