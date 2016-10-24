Hoşgeldin İrina

Daha önce birçok defa ülkemize gelen Irina Shayk, önceki gün Antalya'da ortaya çıktı. Yakın dostu olan Türkfotoğrafçı Mert Alaş ile Antalya'ya gelen Rus model, dün gözlerini Türk kahvaltısındanoluşan bir masada açtı.
Alaş'ın objektifine elindeçayıyla poz veren Irina Shayk; omlet, bal-kaymak, peynir veçeşit çeşit reçellerden oluşan kahvaltısına bayıldı. Her zamanki güzelliğiyle dikkat çeken Rus modele, Türk takipçilerindenbeğeni yağdı.
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