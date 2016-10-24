  1. Cem’den tele-özür
  2. Forma gitti aşk geldi

Hoşçakal

’ın önceki akşam Harbiye’deki konserini Kutluay da dinledi. Boşanmak üzere olan Şener, ‘Hoşçakal’ şarkısını bağırarak söyleyip İbrahim Kutluay’a veda etti!

Hoşçakal
Önceki akşam 'Best Of Harbiye' konserlerinin finalini yapan Şebnem Ferah, Harbiye Açıkhava'yı salladı. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği konserinde her zamanki gibi müzik ziyafeti sunan Ferah'ı izleyenler arasında Demet Şener Kutluay da vardı. Konseri izlemeye tek başına gelen eski model, 'ın şarkılarına en ön sıradan eşlik etti.

SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI
11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 'ihanet' iddiasıyla boşanma davası açan Kutluay, Ferah'ın özellikle 2 şarkısını yüksek sesle söyledi. 'Sil Baştan' ve 'Hoşçakal'ın tüm sözlerine eşlik eden Şener, bu parçaları sosyal medyada da yayınlayarak eşine adeta 'şarkılı veda' eder gibiydi...



BOŞ PARMAĞINI YİNE GÖSTERDİ!
Boşanma davası açtıktan sonra ilk işi evliliği boyunca taktığı yüzünü çıkarmak olan Demet Şener, önceki akşam yüzüksüz elini yine objektiflere gösterdi. Eski model, "Yüzük, alyans değil benim için özel yapılan bir yüzüktü" diyerek de "İbo'nun hediyesini artık takmam" mesajı verdi!




MADONNA'YA YORUMSUZ!
Sıkı bir Şebnem Ferah hayranı olduğunu söyleyen Beren Saat, konseri en ön sıradan eşi Kenan Doğulu ile izledi. Dans dersleri almaya başladığını söyleyen Saat, 'Kürk Mantolu Madonna'nın beyazperde uyarlamasında rol alacağıyla ilgili iddialar içinse net konuşmadı.

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler: ,
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar