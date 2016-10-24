Önceki akşam 'Best Of Harbiye' konserlerinin finalini yapan Şebnem Ferah, Harbiye Açıkhava'yı salladı. Birbirinden ünlü isimlerin akın ettiği konserinde her zamanki gibi müzik ziyafeti sunan Ferah'ı izleyenler arasında Demet Şener Kutluay da vardı. Konseri izlemeye tek başına gelen eski model, Şebnem Ferah'ın şarkılarına en ön sıradan eşlik etti.
SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTI 11 yıllık eşi İbrahim Kutluay'a 'ihanet' iddiasıylaboşanma davası açan Demet Şener Kutluay, Ferah'ınözellikle 2 şarkısını yüksek sesle söyledi.'Sil Baştan' ve 'Hoşçakal'ın tümsözlerine eşlik eden Şener, buparçaları sosyal medyada dayayınlayarak eşine adeta'şarkılı veda' edergibiydi...
BOŞ PARMAĞINI YİNE GÖSTERDİ!
Boşanma davası açtıktan sonra ilk işi evliliği boyunca taktığı yüzünü çıkarmak olan Demet Şener, önceki akşam yüzüksüz elini yine objektiflere gösterdi. Eski model, "Yüzük, alyans değil benim için özel yapılan bir yüzüktü" diyerek de "İbo'nun hediyesini artık takmam" mesajı verdi!
MADONNA'YA YORUMSUZ!
Sıkı bir Şebnem Ferah hayranı olduğunu söyleyen Beren Saat, konseri en ön sıradan eşi Kenan Doğulu ile izledi. Dans dersleri almaya başladığını söyleyen Saat, 'Kürk Mantolu Madonna'nın beyazperde uyarlamasında rol alacağıyla ilgili iddialar içinse net konuşmadı.
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