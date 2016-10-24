Havada aşk kokusu var

Önceki akşam ünlüler aşka geldi... Bengü ve Şirin Ediger, uzun süren aşk oruçlarını gizemli sevgilileriyle bozdu. İdo Tatlıses ise kısa bir süre önce ‘Denk değiliz’ diyerek Serkan Uçar’dan ayrılan sosyetik Ceylan Çapa’yı instagram’da markaja aldı!
Bugüne kadar birçok güzelle aşk yaşayan İdo Tatlıses, bu kez gözüne cemiyet hayatından ünlü bir ismi kestirdi... Önceki gece havadaki aşk kokusuna kapılan İdo, instagram'da Ceylan Çapa'yı markaja aldı. Önce sosyetik güzeli takip etmeye başlayan İdo, ardından Çapa'nın fotoğraflarını peş peşe beğendi.
UZUN SÜREDİR BEĞENİYORMUŞ!
Bir süre önce "Denk değiliz" diyerek galericiSerkan Uçar'dan ayrılan Ceylan Çapa ise İdo Tatlıses'in sosyal medyadaki ilgisine karşılık vermedi. İdo'nun sosyetik güzeliuzun bir süredir beğendiği ancak harekete geçmek için Uçar'la ilişkisinin bitmesini beklediği konuşuluyor... Serkan Uçar'dan sonra "Artık kendiçevremden insanlarla birlikteolacağım" diyen Çapa'nın, İdo aşkına sıcak bakmayacağı da tahminler arasında.
BENGÜ AKIL KARIŞTIRDI Uzun süredir aşk hayatında sessiz olan Bengü, suskunluğunu bozdu. Güzel popçu, geçtiğimiz akşam Cihangir'deki Jash isimli mekanda bir arkadaşının yaş günü partisine gitti. Bengü'nün gece boyunca gruptakisakallı bir adamla haylisamimi olduğu öğrenildi.
Mekandan çıkmadan önce dışarıyı kontrol ettiren popçu, gazetecilerin olduğunu öğrenince temkinlidavrandı. Yine de yakınlaştığı sakallı adamla aynı kareyegirmekten kurtulamayan Bengü, bu kişiyi tanımadığını söyledi. Ancak sakallı gencin, Bengü'nün konserlerindesahne müdürü olarak görev aldığının ortaya çıkması akılları karıştırdı!
ŞİRİN'EAVUKATSEVGİLİ Okan Bayülgen'denboşandıktan sonra adıkimseyle anılmayan ŞirinEdiger de önceki akşamaşka geldi... Güzel reklamcı,Asmalımescit'teki eğlencesonrası genç bir erkeklegörüntülendi.
El ele eğlendiklerimekandan ayrı ayrıçıkan ikili, daha sonra aynıaraçta görüntülenmektenkurtulamadı. Şirin Ediger'inismini ısrarla sakladığıyeni sevgilisinin iseavukat olduğu öğrenildi.
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