  1. Eymen’le keyifte

Havada aşk kokusu var

Önceki akşam ünlüler aşka geldi... Bengü ve Şirin Ediger, uzun süren aşk oruçlarını gizemli leriyle bozdu. İdo Tatlıses ise kısa bir süre önce ‘Denk değiliz’ diyerek Serkan Uçar’dan ayrılan sosyetik Ceylan Çapa’yı instagram’da markaja aldı!

Havada aşk kokusu var
Bugüne kadar birçok güzelle aşk yaşayan İdo Tatlıses, bu kez gözüne cemiyet hayatından ünlü bir ismi kestirdi... Önceki gece havadaki aşk kokusuna kapılan İdo, instagram'da Ceylan Çapa'yı markaja aldı. Önce sosyetik güzeli takip etmeye başlayan İdo, ardından Çapa'nın fotoğraflarını peş peşe beğendi.

UZUN SÜREDİR BEĞENİYORMUŞ!
Bir süre önce "Denk değiliz" diyerek galerici Serkan Uçar'dan ayrılan Ceylan Çapa ise İdo Tatlıses'in sosyal medyadaki ilgisine karşılık vermedi. İdo'nun sosyetik güzeli uzun bir süredir beğendiği ancak harekete geçmek için Uçar'la ilişkisinin bitmesini beklediği konuşuluyor... Serkan Uçar'dan sonra "Artık kendi çevremden insanlarla birlikte olacağım" diyen Çapa'nın, İdo aşkına sıcak bakmayacağı da tahminler arasında.




BENGÜ AKIL KARIŞTIRDI
Uzun süredir aşk hayatında sessiz olan Bengü, suskunluğunu bozdu. Güzel popçu, geçtiğimiz akşam Cihangir'deki Jash isimli mekanda bir arkadaşının yaş günü partisine gitti. Bengü'nün gece boyunca gruptaki sakallı bir adamla hayli samimi olduğu öğrenildi.

Mekandan çıkmadan önce dışarıyı kontrol ettiren popçu, gazetecilerin olduğunu öğrenince temkinli davrandı. Yine de yakınlaştığı sakallı adamla aynı kareye girmekten kurtulamayan Bengü, bu kişiyi tanımadığını söyledi. Ancak sakallı gencin, Bengü'nün konserlerinde sahne müdürü olarak görev aldığının ortaya çıkması akılları karıştırdı!




ŞİRİN'E AVUKAT SEVGİLİ
Okan Bayülgen'den boşandıktan sonra adı kimseyle anılmayan Şirin Ediger de önceki akşam aşka geldi... Güzel reklamcı, Asmalımescit'teki eğlence sonrası genç bir erkekle görüntülendi.

El ele eğlendikleri mekandan ayrı ayrı çıkan ikili, daha sonra aynı araçta görüntülenmekten kurtulamadı. Şirin Ediger'in ismini ısrarla sakladığı yeni sevgilisinin ise avukat olduğu öğrenildi.

HALİL ÇİLİNGİR
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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