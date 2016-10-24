Çöplükten kaçtı

Ünlü sanatçı EbruGündeş, önceki akşamGünay Restaurant'takison konserinde yinemüzik ziyafeti sundu. EşiRıza Sarraf'la boşanmaarefesinde olan Gündeş,sahnede oldukçaenerjikti. Güzel sanatçı,son günlerdeki kuralınıbozmayıp yine alyans ileSarraf'ın evlilik hediyesiolan yüzüğünü takmadı.
Ebru Gündeş, konsersonrası gazetecilerdenkaçmak için ise ilginçbir yönteme başvurdu.Boşanma sorularınıyanıtlamak istemeyenGündeş, mekanındepo ve mal kabulkapısından çıktı. Çöppoşetleri arasındangeçip aracına binen EbruGündeş'i yakın korumasıda adım adım takip etti.
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