Çöplükten kaçtı

Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam Günay Restaurant'taki son konserinde yine müzik ziyafeti sundu. Eşi Rıza Sarraf'la boşanma arefesinde olan Gündeş, sahnede oldukça enerjikti. Güzel sanatçı, son günlerdeki kuralını bozmayıp yine alyans ile Sarraf'ın evlilik hediyesi olan yüzüğünü takmadı.



Ebru Gündeş, konser sonrası gazetecilerden kaçmak için ise ilginç bir yönteme başvurdu. Boşanma sorularını yanıtlamak istemeyen Gündeş, mekanın depo ve mal kabul kapısından çıktı. Çöp poşetleri arasından geçip aracına binen Ebru Gündeş'i yakın koruması da adım adım takip etti.