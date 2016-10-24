  1. Arar fırtınası
  2. Selin aşka geldi

Çöplükten kaçtı

Çöplükten kaçtı
Ünlü sanatçı Ebru Gündeş, önceki akşam Günay Restaurant'taki son konserinde yine müzik ziyafeti sundu. Eşi Rıza Sarraf'la boşanma arefesinde olan Gündeş, sahnede oldukça enerjikti. Güzel sanatçı, son günlerdeki kuralını bozmayıp yine alyans ile Sarraf'ın evlilik hediyesi olan yüzüğünü takmadı.

Ebru Gündeş, konser sonrası gazetecilerden kaçmak için ise ilginç bir yönteme başvurdu. Boşanma sorularını yanıtlamak istemeyen Gündeş, mekanın depo ve mal kabul kapısından çıktı. Çöp poşetleri arasından geçip aracına binen Ebru Gündeş'i yakın koruması da adım adım takip etti.
Etiketler:
  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar