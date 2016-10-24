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Arar fırtınası

Arar fırtınası
Önceki akşam Kıbrıs Girne Rocks Hotel'de Funda Arar fırtınası esti. Pop şarkılarının yanı sıra arabesk ve Türk Sanat Müziği eserlerini de seslendiren Arar, hayranlarına bir de müjde verdi: "2017'nin ilk günlerinde yeni albümüm çıkıyor."
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  • 24 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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