Önceki akşam Kıbrıs Girne Rocks Hotel'de Funda Arar fırtınası esti. Pop şarkılarının yanı sıra arabesk ve Türk Sanat Müziği eserlerini de seslendiren Arar, hayranlarına bir de müjde verdi: "2017'nin ilk günlerinde yeni albümüm çıkıyor."